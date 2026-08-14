63 предпринимателя Подмосковья получили компенсацию затрат на услуги маркетплейсов
В этом году предприниматели Московской области подали 124 заявки для получения субсидии на компенсацию затрат, связанных с продажей товаров и услуг через онлайн-площадки. Об этом сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Регион возмещает до 50% таких затрат, но не более 500 000 рублей за весь период действия меры поддержки.
«Мы получили уже 124 заявки на получение субсидии «Маркетплейсы» в этом году. По итогам рассмотрения заявок поддержку получили 63 заявителя. Сумма выданных субсидий составила 21,4 млн рублей. В компенсацию могут войти комиссии маркетплейсов, расходы на размещение и продвижение товаров, а также их доставку. Учитываются затраты, понесённые с 1 сентября прошлого года», – уточнила Зиновьева.Получить субсидию могут самозанятые, индивидуальные предприниматели и юрлица – субъекты малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные и работающие в Подмосковье не менее шести месяцев.
Предприниматель должен быть действующим поставщиком одной из площадок, участвующих в программе. В их числе – Ozon, Яндекс Маркет, Wildberries, AliExpress Россия, Детский мир, Авито, СберМегаМаркет, Яндекс Еда, Ozon Fresh, Яндекс Лавка и Lamoda.
Поддержка распространяется на продавцов, реализующих собственную продукцию, а также работающих в предусмотренных программой отраслях.
С условиями предоставления субсидии можно ознакомиться на инвестпортале Московской области.
Консультации доступны по телефону 0150 по будням с 9:00 до 18:00.