63 предпринимателя Подмосковья получили компенсацию затрат на услуги маркетплейсов

14 августа 2026, 18:42

оригинал Фото: istockphoto / mesh cube

В этом году предприниматели Московской области подали 124 заявки для получения субсидии на компенсацию затрат, связанных с продажей товаров и услуг через онлайн-площадки. Об этом сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.





Регион возмещает до 50% таких затрат, но не более 500 000 рублей за весь период действия меры поддержки.

«Мы получили уже 124 заявки на получение субсидии «Маркетплейсы» в этом году. По итогам рассмотрения заявок поддержку получили 63 заявителя. Сумма выданных субсидий составила 21,4 млн рублей. В компенсацию могут войти комиссии маркетплейсов, расходы на размещение и продвижение товаров, а также их доставку. Учитываются затраты, понесённые с 1 сентября прошлого года», – уточнила Зиновьева.