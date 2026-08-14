Предприятия Подмосковья поставляют подвижной состав для Центрального транспортного узла

14 августа 2026, 17:40

оригинал Фото: Демиховский машиностроительный завод

Модернизация Центрального транспортного узла улучшит качество жизни для 30 миллионов человек. Как сообщили в пресс-службе партии «Единая Россия» в Подмосковье, об этом сообщил мэр Москвы, член Высшего совета партии Сергей Собянин.





Проект, рассчитанный до 2035 года, реализуется в рамках совместной программы правительств России, Москвы и Российских железных дорог.



Центральный транспортный узел объединяет 11 регионов – Москву, Московскую область и сопредельные субъекты, обеспечивая около 75% всех пригородных железнодорожных перевозок страны.



Как подчеркнул Собянин, развитие Центрального транспортного узла – комплексный проект, который объединяет инфраструктуру, промышленность и качество жизни людей. По его словам, столичный заказ на современный подвижной состав стал мощным драйвером для заводов в регионах. В число основных поставщиков проекта вошли и подмосковные предприятия.



Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Демиховский машиностроительный завод из Орехово-Зуевского округа – один из крупнейших производителей пригородных поездов. На его долю приходится 70% всех электричек в стране. Эти поезда работают на МЦД-4 и других линиях транспортного узла. Его составы курсируют по всей России, а также поступают в Армению, Казахстан и Узбекистан. Численность работников превышает 2600 человек. За прошлый год предприятие выпустило более 300 вагонов и столько же капитально отремонтировано.



Современные комфортабельные электропоезда, которые производит завод, – полностью российская разработка. Как отметил депутат Госдумы от «Единой России» Геннадий Панин, развитие отечественного производства стало одним из основных приоритетов при формировании госзаказа.

«Партия «Единая Россия» несколько лет системно продвигает приоритет закупок товаров отечественного производства в интересах реализации нацпроектов. Это положение зафиксировано в народной программе. Госзаказ позволяет предприятиям планировать загрузку мощностей на годы вперёд, а пассажирам получать современный подвижной состав. Поезда Демиховского завода были первыми включены в реестр российской промышленной продукции Минпромторга. Полная локализация их производства происходила при поддержке Фонда развития промышленности России», – сообщил Панин.

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

«Мы подтвердили способность эффективно работать с высокой производственной нагрузкой и реализовывать сложные проекты. При этом сделали значительный шаг к технологической независимости и повысили эффективность наших процессов», – отметил Степанов.

Фото: Метровагонмаш

«Москва и Московская область вместе реализовали проект трансформации старых пригородных электричек в наземное метро. Четыре центральных диаметра связали столицу и Подмосковье, улучшив транспортное обслуживание миллионов жителей. Эта единая транспортная система в Москве и Московской области очень эффективно работает, и люди это отмечают», – подчеркнул президент России.