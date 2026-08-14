Предприятия Подмосковья поставляют подвижной состав для Центрального транспортного узла
Модернизация Центрального транспортного узла улучшит качество жизни для 30 миллионов человек. Как сообщили в пресс-службе партии «Единая Россия» в Подмосковье, об этом сообщил мэр Москвы, член Высшего совета партии Сергей Собянин.
Проект, рассчитанный до 2035 года, реализуется в рамках совместной программы правительств России, Москвы и Российских железных дорог.
Центральный транспортный узел объединяет 11 регионов – Москву, Московскую область и сопредельные субъекты, обеспечивая около 75% всех пригородных железнодорожных перевозок страны.
Как подчеркнул Собянин, развитие Центрального транспортного узла – комплексный проект, который объединяет инфраструктуру, промышленность и качество жизни людей. По его словам, столичный заказ на современный подвижной состав стал мощным драйвером для заводов в регионах. В число основных поставщиков проекта вошли и подмосковные предприятия.
Демиховский машиностроительный завод из Орехово-Зуевского округа – один из крупнейших производителей пригородных поездов. На его долю приходится 70% всех электричек в стране. Эти поезда работают на МЦД-4 и других линиях транспортного узла. Его составы курсируют по всей России, а также поступают в Армению, Казахстан и Узбекистан. Численность работников превышает 2600 человек. За прошлый год предприятие выпустило более 300 вагонов и столько же капитально отремонтировано.
Современные комфортабельные электропоезда, которые производит завод, – полностью российская разработка. Как отметил депутат Госдумы от «Единой России» Геннадий Панин, развитие отечественного производства стало одним из основных приоритетов при формировании госзаказа.
«Партия «Единая Россия» несколько лет системно продвигает приоритет закупок товаров отечественного производства в интересах реализации нацпроектов. Это положение зафиксировано в народной программе. Госзаказ позволяет предприятиям планировать загрузку мощностей на годы вперёд, а пассажирам получать современный подвижной состав. Поезда Демиховского завода были первыми включены в реестр российской промышленной продукции Минпромторга. Полная локализация их производства происходила при поддержке Фонда развития промышленности России», – сообщил Панин.
Как рассказал гендиректор АО «ДМЗ» Артём Титов, объём финансирования программы развития завода превысил 1,8 млрд. рублей. 1,45 млрд. в виде льготного займа предоставил ФРП. Закупленное оборудование введено в эксплуатацию и работает штатно. Достигнуты установленные мощности по выпуску и ремонту вагонов электропоездов собственного производства ДМЗ, а также по ремонту колесных пар «Иволги».
Ещё один крупный поставщик подвижного состава для московского транспортного узла – «Метровагонмаш» в Мытищах. В рамках долгосрочного заказа правительства Москвы завод уже передал столице тысячный вагон «Москва-2026» и продолжит поставки. До будущего года Московское метро получит ещё около 700 вагонов новой модификации.
По словам гендиректора АО «Метровагонмаш» Андрея Степнова, предприятие успешно справляется с санкционным давлением.
«Мы подтвердили способность эффективно работать с высокой производственной нагрузкой и реализовывать сложные проекты. При этом сделали значительный шаг к технологической независимости и повысили эффективность наших процессов», – отметил Степанов.
На недавнем заседании Президиума Госсовета Владимир Путин высоко оценил развитие транспортной системы столичного региона.
«Москва и Московская область вместе реализовали проект трансформации старых пригородных электричек в наземное метро. Четыре центральных диаметра связали столицу и Подмосковье, улучшив транспортное обслуживание миллионов жителей. Эта единая транспортная система в Москве и Московской области очень эффективно работает, и люди это отмечают», – подчеркнул президент России.Народная программа «Единой России», с которой партия победила на выборах в Госдуму и Мособлдуму в 2021 году, в Московской области выполнена на 98%.
Несмотря на общее замедление и внешнее давление, экономика Подмосковья продолжает рост. По объёму экономики Московская область входит в топ-3 регионов вместе с Москвой и Санкт-Петербургом.