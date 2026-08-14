В операционных Раменской больницы установили четыре новых хирургических стола
Четыре современных хирургических стола поступили в операционный блок стационара Раменской больницы. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Столы совместимы с различным медоборудованием, их поверхность проницаема для рентгеновских лучей, благодаря чему операции можно проводить под рентген-контролем, а у некоторых столов есть электропривод, позволяющий с лёгкостью менять положение пациента.
«Новые столы уже используют в работе. Операционные бригады успели оценить высокую функциональность этого оборудования, которое позволяет выполнять хирургические вмешательства различной сложности с максимальным удобством и безопасностью для пациента», — сказал заведующий операционным блоком Раменской больницы Андрей Корнилов.Современное медоборудование для больниц Московской области закупают по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва и в рамках реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».