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В операционных Раменской больницы установили четыре новых хирургических стола

Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.

Четыре современных хирургических стола поступили в операционный блок стационара Раменской больницы. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



Столы совместимы с различным медоборудованием, их поверхность проницаема для рентгеновских лучей, благодаря чему операции можно проводить под рентген-контролем, а у некоторых столов есть электропривод, позволяющий с лёгкостью менять положение пациента.

«Новые столы уже используют в работе. Операционные бригады успели оценить высокую функциональность этого оборудования, которое позволяет выполнять хирургические вмешательства различной сложности с максимальным удобством и безопасностью для пациента», — сказал заведующий операционным блоком Раменской больницы Андрей Корнилов.
Современное медоборудование для больниц Московской области закупают по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва и в рамках реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Лев Каштанов

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