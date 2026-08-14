Расписание на Павелецком направлении изменится с вечера 14 августа

14 августа 2026, 17:51

Видео: пресс-служба МТДИ МО

График движения электричек Павелецкого направления и аэроэкспрессов изменится 14-16 августа из-за установки нового стрелочного перевода на станции Коломенское. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.





Работы по замене оборудования планируют проводить с 22:30 14 августа до 8:30 15 августа и с 21:25 15 августа до 7:25 16 августа. В указанное время на участках первого и второго путей будут поочерёдно перекрывать движение.





«В связи с этим у некоторых пригородных поездов изменится время отправления и прибытия, количество остановок и длина маршрута, а ряд составов отменят», — говорится в сообщении.