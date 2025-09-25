64% жителей Подмосковья считают региональные дороги хорошими
64% жителей Московской области считают состояние дорог в регионе скорее хорошим. Это следует из опроса MAGRAM MR.
Почти две трети респондентов дали позитивную оценку, тогда как среди жителей ПГТ и городов с населением менее 50 тыс. такая доля ниже — 57%.
Людям задавали вопрос: «Если говорить в целом, в Московской области скорее хорошие или скорее плохие дороги?».
Исследование проводилось комбинированно — онлайн и по телефону. Выборка составила 1200 жителей Московской области в возрасте 18 лет и старше. Даты проведения: 27–29 мая 2025 года.
MAGRAM MR — независимое агентство полного цикла, основано в 1997 году. Специализируется на маркетинговых и социологических исследованиях на рынках B2B и B2C в России и за рубежом.
