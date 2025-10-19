Воробьев поздравил работников дорожного хозяйства с профессиональным праздником
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил работников дорожного хозяйства с профессиональным праздником. Соответствующую публикацию он сделал в телеграм-канале.
Глава региона отметил, что в этой важной сфере трудятся более 8,5 тысячи специалистов — инженеры, строители, техники, административный и рабочий персонал.
«У нас большая программа ремонта дорог на этот год — около 1,5 тыс. участков общей протяженностью почти 1,5 тыс. км: порядка 1,2 тыс. муниципальных дорог, более 300 региональных», — говорится в посте.Воробьев подчеркнул, что сейчас отремонтировали свыше 1,4 тыс. км дорог, строится и реконструируется порядка 30 объектов регионального и федерального значения по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».