19 октября 2025

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил работников дорожного хозяйства с профессиональным праздником. Соответствующую публикацию он сделал в телеграм-канале.





Глава региона отметил, что в этой важной сфере трудятся более 8,5 тысячи специалистов — инженеры, строители, техники, административный и рабочий персонал.





«У нас большая программа ремонта дорог на этот год — около 1,5 тыс. участков общей протяженностью почти 1,5 тыс. км: порядка 1,2 тыс. муниципальных дорог, более 300 региональных», — говорится в посте.