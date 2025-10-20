Загруженность дорог в Подмосковье утром 20 октября составила пять баллов
Видео: пресс-служба МТДИ МО
На пять баллов по десятибалльной шкале оценивается уровень загруженности дорог в Московской области по состоянию на утро понедельника, 20 октября. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
Основные сложности с проездом отмечаются на 16 вылетных магистралях.
«Пробки наблюдаются на двух федеральных трассах: М-9 «Балтия» и М-2 «Крым», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Киевское, Калужское, Варшавское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское и Ленинградское», — говорится в сообщении.Всего на дороги Московской области сегодня утром выехали более миллиона автомобилей. Это на девять процентов больше, чем в среднем в прошлом месяце.