На подмосковный маршрут №39 вышел новый автобус

22 октября 2026, 16:07

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Новый автобус большого класса КАВЗ-4270 начал обслуживать маршрут №39, связывающий округа Жуковский и Раменский. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.





В автобусе 90 мест, в том числе 28 сидячих. Машина оборудована пневматической подвеской, системой книлинга, наклоняющей кузов при остановке для удобства входа в салон, и аппарелью для маломобильных пассажиров и людей с колясками.





«В автобусе есть системы вентиляция, отопления и кондиционирование воздуха, а также USB-разъёмы для зарядки мобильных гаджетов. Об остановках пассажиров информируют электронные табло и звуковое оповещение», — говорится в сообщении.