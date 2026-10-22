Поликлинику для взрослых в Пушкине окрыли после капремонта
В городе Пушкино завершили капремонт поликлиники №1 Пушкинской клинической больницы имени профессора В.Н. Розанова. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Подмосковья.
Поликлиника рассчитана на 750 посещений в смену и предназначена для медицинской помощи взрослым. Работы шли поэтапно.
«В этом году в Подмосковье уже провели капитальный ремонт 14 объектов здравоохранения, в том числе восьми поликлиник и амбулаторий. Они расположены в Щёлкове, Королёве, Электростали, Ступине, Воскресенске, Егорьевске, Талдоме и Пушкине. Обновление медицинских организаций позволяет создавать более комфортные условия для пациентов и сотрудников, приводить помещения и инженерную инфраструктуру в соответствие с современными требованиями», – пояснил зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
В поликлинике полностью обновили инженерные сети, лифты, оконные и дверные блоки, кровлю и входная группа, благоустроили прилегающую территорию. В здании проведена перепланировка кабинетов, обновлены помещения и мебель.
В поликлинике работает современное тяжёлое оборудование: КТ, рентген-аппарат, флюорограф и маммограф. В офтальмологическом кабинете запущены авторефрактометр и экран для проверки остроты зрения. Кабинет УЗИ пополнился современным аппаратом экспертного класса.