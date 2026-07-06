65 000 жителей частных домов Подмосковья заключили договоры с Мособлгазом

06 июля 2026, 22:48

оригинал Фото: пресс-служба Мособлгаза

В Московской области с начала года договоры на техобслуживание газового оборудования заключили более 65 000 собственников частных жилых домов. Такие данные привели в Мособлгазе.





Там напомнили, что по действующему законодательству ответственность за безопасное использование газа в частных жилых домах несут собственники. Они обязаны обеспечивать надлежащее техническое состояние внутридомового газового оборудования. Кроме того, договор на техническое обслуживание газового оборудования – обязательное условие для подачи газа потребителям.

«С 1 марта этого года вступили в силу изменения законодательства о безопасном использовании газа. Если ваш договор на техническое обслуживание газового оборудования, заключённый со сторонней организацией, он должен перезаключён с газораспределительной организацией до 31 декабря. Если договора на техобслуживание нет, необходимо незамедлительно заключить его с газораспределительной организацией», – пояснили в ведомстве