65 000 жителей частных домов Подмосковья заключили договоры с Мособлгазом
В Московской области с начала года договоры на техобслуживание газового оборудования заключили более 65 000 собственников частных жилых домов. Такие данные привели в Мособлгазе.
Там напомнили, что по действующему законодательству ответственность за безопасное использование газа в частных жилых домах несут собственники. Они обязаны обеспечивать надлежащее техническое состояние внутридомового газового оборудования. Кроме того, договор на техническое обслуживание газового оборудования – обязательное условие для подачи газа потребителям.
«С 1 марта этого года вступили в силу изменения законодательства о безопасном использовании газа. Если ваш договор на техническое обслуживание газового оборудования, заключённый со сторонней организацией, он должен перезаключён с газораспределительной организацией до 31 декабря. Если договора на техобслуживание нет, необходимо незамедлительно заключить его с газораспределительной организацией», – пояснили в ведомствеПри отсутствии договора поставщик газа вправе приостановить газоснабжение, несмотря на своевременную оплату потреблённого газа. Возобновление его подачи возможно только после заключения договора и оплаты расходов на отключение и подключение.
Заключить договор на ТО можно на региональном портале госуслуг.
В ведомстве добавили, что всего с начала года специалисты Мособлгаза провели техобслуживание в домах более 200 000 жителей Подмосковья.