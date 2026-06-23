Проверка газа в баллоне зажигалкой стоила жизни мужчине в Иркутской области
В селе Биликтуй Усольского района Иркутской области загорелся частный дом. В результате инцидента погиб 50-летний мужчина, сообщает Telegram-канал Babr Mash.
Согласно материалу, хозяин здания решил проверить наличие газа в баллоне довольно опасным способом, который часто приводит к летальному исходу со взрывом. Открыв ёмкость баллона, мужчина щёлкнул зажигалкой — мощное пламя возникло мгновенно. Спасти пострадавшего не удалось.
Огонь охватил площадь в 28 квадратных метров. На место происшествия прибыли 12 спасателей, которые задействовали в работе три единицы техники. Благодаря действиям профессионалов удалось сохранить соседний дом.
Ранее «Радио 1» передавало, что в китайском Хуньчуне автобус с российскими туристами столкнулся с экскаватором. Всего в салоне находились 33 пассажира: 9 китайцев и 24 гражданина РФ, которые путешествовали самостоятельно по безвизовому режиму.
Читайте также: