Газовый баллон на даче: подмосковные спасатели напомнили правила безопасности

06 июля 2026, 15:00

оригинал Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Летом многие горожане переезжают на дачи, а некоторые привозят с собой на участки газовые баллоны. Однако неправильное хранение таких ёмкостей может стоить имущества и здоровья, предупредили в пресс-службе Мособлпожспаса.





Огнеборцы напомнили, что пользование газом в баллонах требует соблюдения мер безопасности.

«Каждые пять лет газовые баллоны следует проверять в профильных организациях. Необходимо защищать их от солнечных лучей, нагрева и осадков, следить за тем, чтобы на ёмкостях не было трещин, ржавчины и вмятин. Не проверяйте утечку газа с помощью спичек и зажигалок. При пожаре сразу сообщите о наличии газовых баллонов в единую службу «Система-112», – подчеркнули спасатели.