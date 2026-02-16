65 000 жителей Подмосковья в этом году прошли проверку репродуктивного здоровья

16 февраля 2026, 13:44

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Репродуктивное здоровье с начала года проверили около 65 000 жителей Московской области в возрасте от 18 до 49 лет. Об этом рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.





Репродуктивная диспансеризация для женщин предусматривает консультацию акушера-гинеколога, цитологическое исследование, УЗИ органов малого таза и молочных желёз.



Мужчинам доступна консультация врача-уролога, который при необходимости направит на дополнительные исследования, в том числе спермограмму, УЗИ предстательной железы и анализ на инфекции.

«Забота о собственном здоровье – основа продолжительной и качественной жизни. В Подмосковье проверить своё репродуктивное здоровье можно бесплатно в медучреждениях региона. С начала года такой возможностью воспользовались почти 65 000 жителей», – сказал Забелин.