Подмосковная косметическая компания рассчитывает выпустить за год более 150 новинок

13 февраля 2026, 16:44

оригинал Фото: компания «Аравия»

Косметическая компания «Аравия» из города Протвино намерена произвести в 2026 году более 150 новых продуктов. В 2025-м она расширила ассортимент более чем на 90 новинок, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.





Сейчас производственная линейка «Аравии» насчитывает более 750 наименований косметических средств.

«Продукция широко представлена на российском рынке, в том числе на маркетплейсах. Кроме того, «Аравия» активно развивает экспорт в Казахстан, Белоруссию, Киргизию, Узбекистан, Азербайджан и другие страны. В этом году компания планирует наладить экспорт в Саудовскую Аравию и Вьетнам», – рассказали в ведомстве.