Подмосковная косметическая компания рассчитывает выпустить за год более 150 новинок
Косметическая компания «Аравия» из города Протвино намерена произвести в 2026 году более 150 новых продуктов. В 2025-м она расширила ассортимент более чем на 90 новинок, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Сейчас производственная линейка «Аравии» насчитывает более 750 наименований косметических средств.
«Продукция широко представлена на российском рынке, в том числе на маркетплейсах. Кроме того, «Аравия» активно развивает экспорт в Казахстан, Белоруссию, Киргизию, Узбекистан, Азербайджан и другие страны. В этом году компания планирует наладить экспорт в Саудовскую Аравию и Вьетнам», – рассказали в ведомстве.В 2025-м компания открыла новый завод. Первая очередь производственного комплекса занимает более 9000 квадратных метров. Объём инвестиций в строительство и оснащение составил 700 млн рублей.
Землю под проект предоставили в рамках региональной программы поддержки импортозамещения. Фото: компания «Аравия»