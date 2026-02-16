Для медучреждений Подмосковья закупят более 70 холтеров
Свыше 70 аппаратов для мониторинга сердечно-сосудистой системы — холтеров — закупят для 21 медицинского учреждения Московской области в текущем году. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
Холтер позволяет выявить нарушения в работе сердца и назначить адекватное лечение.
«В 2026 году мы закупим для наших учреждений 76 единиц такого оборудования. На это планируется потратить более 58 миллионов рублей», — сказал зампред областного правительства — глава Минздрава Подмосковья Максим Забелин.Закупка медтехники ведётся п поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва и в рамках реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Холтеры поступят в Люберецкую, Жуковскую, Видновскую, Наро-Фоминскую и другие больницы региона.