65 000 жителей Подмосковья заказали газовые работы на региональном портале госуслуг

оригинал Фото: пресс-служба Мособлгаза

Жители Московской области стали чаще оформлять газовые работы онлайн. Региональный портал госуслуг за полтора года принял уже 65 000 заявок в Мособлгаз, рассказали в пресс-службе ведомства.





Самой востребованной услугой стали ремонт и замена газоиспользующего оборудования. Жители подали 34 786 заявок. Ещё 14 856 обращений касались заключения договоров на техобслуживание газового оборудования.

«Онлайн-сервисы позволяют получить услуги быстрее и удобнее, без посещения офисов и бумажных документов. Развитие цифровых сервисов – одно из главных направлений работы компании по повышению качества обслуживания жителей Подмосковья», – отметили в Мособлгазе.