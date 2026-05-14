Мособлгаз бесплатно обслужил газовое оборудования 190 ветеранам войны

Фото: пресс-служба Мособлгаза

Благотворительная акция Мособлгаза «С благодарностью за Великую Победу», приуроченная к празднованию 9 Мая, с прошлого года стала бессрочной. С начала года сотрудники провели бесплатное техобслуживание у 190 ветеранов, сообщили в пресс-службе ведомства.





Акция адресована участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, а также награждённым почётными знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Жителю Сталинграда» и «Жителю осажденного Севастополя». Мособлгаз предлагает им бесплатное пожизненное техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования



Газовики проводят плановые работы бесплатно для таких граждан, прописанных или имеющих в собственности жильё на территории Московской области. Всего, по данным Минсоцразвития региона, это около 500 жителей.

«Эта акция – возможность выразить искреннюю признательность нашим ветеранам, тем, кто подарил нам жизнь и свободу. Никаких заявок на участие подавать не нужно. Бесплатное техобслуживание будет организовано для участников акции, у которых есть действующий договор на обслуживание с Мособлгазом», – рассказал гендиректор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.