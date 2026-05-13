Воробьёв оценил ход трансформации аварийно-восстановительной службы Подмосковья

13 мая 2026, 16:41

оригинал Андрей Воробьёв (слева) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв проверил работу Московской областной специализированной аварийно-восстановительной службы. Её специалисты работают на сетях и объектах тепло- водо- и электроснабжения по всему региону. В прошлом году стартовала масштабная трансформация всей службы.





В разговоре с сотрудниками Воробьёв отметил, что 12 мая в Московской области закончился отопительный сезон. Началась активная фаза работ по модернизации теплоснабжения.

«Сейчас работы по перекладке трасс, установке новых котлов активно ведутся в каждом округе. Важно, чтобы работы осуществлялась своевременно. Лето пролетает быстро, и в этот промежуток времени необходимо поддерживать высокий темп работ. Каждый объект важен. Где-то небольшая котельная меняет качество жизни целого посёлка», – подчеркнул губернатор.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«У нас последние три года в рамках регионального бюджета, концессий реализуется самая большая в стране программа модернизации ЖКХ. Мы существенно обновляем источники тепла – котельные, магистрали, меняем всё, что связано с аварийными работами. Важно также научиться максимально быстро реагировать и умно использовать технологии. Это касается не только датчиков, которые мы ставим, но и времени прибытия бригады, ликвидации аварий. База МОС АВС очень важна во все времена года, но особенно зимой. Это скорая помощь для ЖКХ, и неважно вода это, тепло или электричество», – отметил Воробьёв.

«Раньше сигнал об аварийной ситуации проходил по телефону. Мы эту систему изменили. У нас появилась новая АДС, интегрированная с ЖКХ-Центром, где дежурят наши сотрудники. Мы в реальном времени видим всю оперативную обстановку, разработали регламент, на основании которого реагируем. Оперативная группа на месте решает, какие силы и средства должны быть задействованы. Это позволило на 40-45% сократить время реагирования и прибытия на место работ. Также распределяем технику по территориям, в отопительный сезон расставляем блочно-модульные котельные с учётом анализа аварийных ситуаций прошлых лет – туда, где наиболее вероятны сбои», – рассказал директор МОС АВС Алексей Монмарь.

«Мы отслеживаем технологические нарушения на всей территории Московской области в тепло- и водоснабжении, водоотведении. Видим всю информацию из ЦУРа. У нас есть и свои оперативные группы, с которыми мы постоянно взаимодействуем. Они находятся в четырёх секторах Московской области – на Севере, Западе, Юге и Востоке, чтобы быстрее реагировать на крупные технологические нарушения и устранять их», – рассказала ведущий диспетчер ДДС Ольга Погорелова, которая работает в МОС АВС почти 20 лет.