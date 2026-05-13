Воробьёв оценил ход трансформации аварийно-восстановительной службы Подмосковья
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв проверил работу Московской областной специализированной аварийно-восстановительной службы. Её специалисты работают на сетях и объектах тепло- водо- и электроснабжения по всему региону. В прошлом году стартовала масштабная трансформация всей службы.
В разговоре с сотрудниками Воробьёв отметил, что 12 мая в Московской области закончился отопительный сезон. Началась активная фаза работ по модернизации теплоснабжения.
«Сейчас работы по перекладке трасс, установке новых котлов активно ведутся в каждом округе. Важно, чтобы работы осуществлялась своевременно. Лето пролетает быстро, и в этот промежуток времени необходимо поддерживать высокий темп работ. Каждый объект важен. Где-то небольшая котельная меняет качество жизни целого посёлка», – подчеркнул губернатор.В рамках трансформации МОС АВС прошлом году в регионе создали единую диспетчерскую, интегрированную с ЖКХ-Центром. Все процессы максимально автоматизированы. У каждой бригады, выезжающей на место, есть планшет, куда подгружается карта участка со всеми сетями, объектами и показаниями датчиков на котельных, центральных тепловых пунктах и концевых домах.
У специалистов появились аппараты точной диагностики швов и поиска протечек МАРТ-200, новые установки для ликвидации подтоплений, самоходные роботизированные установки для обслуживания каналов и дамб. Всё это позволяет оперативнее обнаруживать и устранять аварии.
«У нас последние три года в рамках регионального бюджета, концессий реализуется самая большая в стране программа модернизации ЖКХ. Мы существенно обновляем источники тепла – котельные, магистрали, меняем всё, что связано с аварийными работами. Важно также научиться максимально быстро реагировать и умно использовать технологии. Это касается не только датчиков, которые мы ставим, но и времени прибытия бригады, ликвидации аварий. База МОС АВС очень важна во все времена года, но особенно зимой. Это скорая помощь для ЖКХ, и неважно вода это, тепло или электричество», – отметил Воробьёв.В автопарке службы – 178 единиц техники. Это КАМАЗы, водоводы, экскаваторы, краны, манипуляторы, бульдозеры и полуприцепы. Онлайн-контроль базы осуществляется через ГЛОНАС. А за выполнением работ следят с помощью видеонаблюдения.
Кроме того, у службы имеется 19 мобильных котельных, которые обеспечивают теплом важные социальные объектов и многоквартирные дома во время ликвидации аварийных ситуаций, ремонта сетей.
«Раньше сигнал об аварийной ситуации проходил по телефону. Мы эту систему изменили. У нас появилась новая АДС, интегрированная с ЖКХ-Центром, где дежурят наши сотрудники. Мы в реальном времени видим всю оперативную обстановку, разработали регламент, на основании которого реагируем. Оперативная группа на месте решает, какие силы и средства должны быть задействованы. Это позволило на 40-45% сократить время реагирования и прибытия на место работ. Также распределяем технику по территориям, в отопительный сезон расставляем блочно-модульные котельные с учётом анализа аварийных ситуаций прошлых лет – туда, где наиболее вероятны сбои», – рассказал директор МОС АВС Алексей Монмарь.
Раньше вся материально-техническая база службы находилась в Орехово-Зуеве, что влияло на скорость прибытия бригад, особенно на отдалённые территории. Сейчас открыт второй филиал службы в Истре, что позволяет добираться до любого муниципалитета Подмосковья в пределах трёх часов.
«Мы отслеживаем технологические нарушения на всей территории Московской области в тепло- и водоснабжении, водоотведении. Видим всю информацию из ЦУРа. У нас есть и свои оперативные группы, с которыми мы постоянно взаимодействуем. Они находятся в четырёх секторах Московской области – на Севере, Западе, Юге и Востоке, чтобы быстрее реагировать на крупные технологические нарушения и устранять их», – рассказала ведущий диспетчер ДДС Ольга Погорелова, которая работает в МОС АВС почти 20 лет.Она напомнила, что всё начиналось на бумажном носителе, а с прошлого года началась цифровизация службы. Появились новые экраны, на которые быстрее поступает информация. Сроки реагирования сократились. Если раньше могло доходить до часа, то сейчас – 10-15 минут.
Помимо аварийно-восстановительных работ специалисты службы предотвращают возгорания торфяников с использованием роботов-мульчестеров, отслеживают ситуацию на торфяниках с помощью умных датчиков, поддерживают исправное состояние гидротехнических сооружений.
Сейчас в штате МОС АВС – 302 сотрудника, в том числе 164 аварийных специалиста и водителя.
Помимо МОС АВС, в регионе трансформируют ресурсоснабжающие организации. В прошлом году в Подмосковье внедрили единый стандарт РСО, разработанный на основе опыта Мособлгаза. Он предполагает: усиление аварийных бригад и диспетчерских служб, техническое перевооружение, создание единого центра управления организацией, обновление офисов для приёма жителей, автоматизацию, роботизацию и цифровизацию процессов. Это касается приёма обращений, диагностики объектов, мониторинга утечек и незаконных врезок с помощью искусственного интеллекта.