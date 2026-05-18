Жителям Подмосковья напомнили о получении разрешения перед стартом земляных работ

18 мая 2026, 22:16

оригинал Фото: пресс-служба Мособлгаза

Любое вмешательство в грунт без согласования с газовой службой может привести к аварии. Об этом жителям и организациям Подмосковья напомнили в пресс-службе Мособлгаза.





Московская область – регион с большим количеством подземных коммуникаций, в том числе газораспределительных сетей. Поэтому перед началом земляных работ необходимо убедиться, что на участке нет газопровода.

«С начала года Мособлгаз устранил 252 механических повреждения газопроводов, в результате которых отключалось более 1000 квартир и 300 частных домов. Сейчас газоснабжение восстановлено. Повреждения были вызваны несанкционированными земляными работами», – отметили в ведомстве.

«Оформите письменное разрешение на проведение работ в охранной зоне газопровода. Для этого обратитесь в районную эксплуатационную службу филиала АО «Мособлгаз». Вызовите специалиста. Не менее чем за три рабочих дня до начала работ позвоните в местную эксплуатационную службу и пригласите на место газовщика», – сказали в пресс-службе.