Жителям Подмосковья напомнили о получении разрешения перед стартом земляных работ
Любое вмешательство в грунт без согласования с газовой службой может привести к аварии. Об этом жителям и организациям Подмосковья напомнили в пресс-службе Мособлгаза.
Московская область – регион с большим количеством подземных коммуникаций, в том числе газораспределительных сетей. Поэтому перед началом земляных работ необходимо убедиться, что на участке нет газопровода.
«С начала года Мособлгаз устранил 252 механических повреждения газопроводов, в результате которых отключалось более 1000 квартир и 300 частных домов. Сейчас газоснабжение восстановлено. Повреждения были вызваны несанкционированными земляными работами», – отметили в ведомстве.Если физическое или юридическое лицо планирует любые земляные работы вблизи предполагаемого места пролегания газовой трубы, нужно заранее получить разрешение в Мособлгазе.
«Оформите письменное разрешение на проведение работ в охранной зоне газопровода. Для этого обратитесь в районную эксплуатационную службу филиала АО «Мособлгаз». Вызовите специалиста. Не менее чем за три рабочих дня до начала работ позвоните в местную эксплуатационную службу и пригласите на место газовщика», – сказали в пресс-службе.Там подчеркнули, что работать нужно вручную. Если газопровод находится в непосредственной близости от охранной зоны, использовать ударные инструменты, экскаваторы и отбойные молотки строго запрещено.
Повреждение газопровода – не просто поломка, а взрывоопасная ситуация. Если случайно задета труба, необходимо немедленно прекратить все работы, отойти на безопасное расстояние и сообщить о ЧП по единому номеру вызова экстренных служб 112.
В Мособлгазе ещё раз призвали строителей, дачников и руководителей организаций к строгому соблюдению правил, так как несанкционированные работы могут оставить без газа и тепла целый микрорайон.