650 машин и 1 200 дорожников ликвидируют последствия снегопада в Подмосковье

19 февраля 2026, 10:12

оригинал Фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

В четверг, 19 февраля, дорожные службы Подмосковья усилили работу из-за сильного снегопада и метели. На региональные дороги вывели более 650 единиц спецтехники и свыше 1 220 сотрудников Мосавтодора. Об этом сообщили в подмосковном Минтрансе.





Обстановка остается сложной. На ряде трасс движение затруднено, а на некоторых маршрутах общественный транспорт ходит по фактическому расписанию.



«Оперативный штаб круглосуточно контролирует обстановку на дорогах области, определяет “горячие точки”, куда нужно направить уборочную технику и эвакуаторы для расчистки дорог и посадочных площадок, а также проводит работы по ликвидации пробок. Призываю водителей и легкового, и, особенно, грузового транспорта отказаться от поездок во время снегопада — а тем, кто уже находится в пути, переждать непогоду на спецстоянках и площадках отдыха», — рассказал, как организовали работу в непогоду министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.