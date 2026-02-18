Более 40 станций МЖД оборудовали антискользящими покрытиями
На Московской железной дороге усилили меры безопасности для пассажиров. Более чем на 40 станциях уложили специальные антискользящие покрытия. Об этом сообщили в Министерстве транспорта Подмосковья со ссылкой на «Московскую железную дорогу».
Работы провели более чем в 100 пассажирских павильонах, а еще — на пешеходных переходах.
Новые покрытия появились на большинстве станций Казанского направления. Также их установили на станциях Лосиноостровская, Лось и Мытищи Ярославского направления.
В ведомстве пояснили, что такие меры помогают снизить риск падений в период неблагоприятной погоды — во время дождя, снега и гололеда.
Ранее в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД отмечали, что железнодорожные пути от последствий снегопада очищают более 1000 сотрудников.
