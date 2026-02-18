Более 40 станций МЖД оборудовали антискользящими покрытиями

18 февраля 2026, 16:33

оригинал Фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

На Московской железной дороге усилили меры безопасности для пассажиров. Более чем на 40 станциях уложили специальные антискользящие покрытия. Об этом сообщили в Министерстве транспорта Подмосковья со ссылкой на «Московскую железную дорогу».