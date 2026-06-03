66 работ представлено на выставке памяти Ирины Трошкиной в Павловском Посаде

03 июня 2026, 15:52

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.

В Выставочном зале «Дом Широкова» в Павловском Посаде открыта экспозиция произведений Ирины Трошкиной. Новая выставка призвана сохранить наследие выдающейся художницы, сообщили в пресс-службе администрации Павлово-Посадского городского округа.





Экспозиция будет доступна до 30 июля. Более 60 представленных произведений позволяют погрузиться в уникальный мир живописца, для которого искусство было не просто увлечением, а смыслом жизни и неиссякаемым источником вдохновения.

«Ирина Трошкина родилась 22 июля 1968 года в Павловском Посаде. Рисовать любила с детства. Ирина Дмитриевна начала творческую деятельность с художественного кружка. Однако её профессиональная судьба пошла в другом направлении. Она работала фельдшером-акушером в московском роддоме №70, а затем – медработником в школе родного Павловского Посада», – рассказали в администрации.

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.

«В сентябре прошлого года Ирины Дмитриевны не стало, для всех нас это большая утрата. И сегодня мы хотим вновь вспомнить её талант, преданность живописи, творчеству. На выставке представлено 66 работ, и все они поистине неповторимы. Здесь и зимняя дорога, и поле подсолнухов, и букет цветов. В каждую картину художница вложила не только свой безграничный талант, но и часть души», – поделились сотрудники Выставочного зала «Дом Широкова».