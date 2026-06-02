На площади у ДК в Павловском Посаде устроили детский концерт
Праздник «Ура! Зажигает детвора!» провели на площадке перед дворцом культуры «Павлово-Покровский» в Павловском Посаде 1 июня — в День защиты детей. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Для зрителей выступили юные артисты: они пели и танцевали под свои любимые мелодии.
«Все номера принимали очень тепло. Малыши смело выходили на импровизированную сцену, а взрослые с умилением и гордостью наблюдали за их выступлениями», — говорится в сообщении.В администрации округа поблагодарили сотрудников дворца культуры и участников детских творческих коллективов за прекрасное мероприятие.
