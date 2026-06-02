На площади у ДК в Павловском Посаде устроили детский концерт

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Праздник «Ура! Зажигает детвора!» провели на площадке перед дворцом культуры «Павлово-Покровский» в Павловском Посаде 1 июня — в День защиты детей. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.



Для зрителей выступили юные артисты: они пели и танцевали под свои любимые мелодии.

«Все номера принимали очень тепло. Малыши смело выходили на импровизированную сцену, а взрослые с умилением и гордостью наблюдали за их выступлениями», — говорится в сообщении.
В администрации округа поблагодарили сотрудников дворца культуры и участников детских творческих коллективов за прекрасное мероприятие.

Ранее сообщалось, что в парках Павловского Посада и Электрогорска 1 июня развернули «Города профессий», в которых юные посетители смогли попробовать себя в разных специальностях.
Лев Каштанов

