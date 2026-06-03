В пункте «Добрые руки» в Павловском Посаде собрали за месяц 3 400 кг вещей

03 июня 2026, 11:46

Фото: страница проекта «Добрые руки» в VK

3 400 килограммов вещей принял пункт «Добрые руки» в Павловском Посаде в мае. Об этом сообщает пресс-служба проекта.





В «Добрых руках» вещи принимают для повторного использования и на переработку.





«В минувшем месяце участие в проекте приняли 362 человека. Кроме того, вещи передали местные храмы и благотворительный фонд «Круговорот добра», — говорится в сообщении.