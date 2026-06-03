В пункте «Добрые руки» в Павловском Посаде собрали за месяц 3 400 кг вещей
3 400 килограммов вещей принял пункт «Добрые руки» в Павловском Посаде в мае. Об этом сообщает пресс-служба проекта.
В «Добрых руках» вещи принимают для повторного использования и на переработку.
«В минувшем месяце участие в проекте приняли 362 человека. Кроме того, вещи передали местные храмы и благотворительный фонд «Круговорот добра», — говорится в сообщении.На переработку из собранного отправили около полутора тысяч килограммов ветоши. Более 130 человек забрали одежду из пункта раздачи и свыше 80 человек получили бесплатную адресную вещевую помощь.
Пункт «Добрые руки» расположен по адресу: Павловский Посад, Карповская улица, 59 — в одноэтажной пристройке к жилому дому. Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.