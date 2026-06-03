В Павловском Посаде заработал детский оздоровительный лагерь «Филимончик»

03 июня 2026, 10:56

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.

В Павловском Посаде для маленьких жителей микрорайона Филимоновский открылся детский оздоровительный лагерь «Филимончик». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.





Ребята приняли участие в открытии лагеря под лозунгом «Больше движения и творчества». Дети играли в весёлые игры на свежем воздухе, рисовали на асфальте и наслаждались солнцем.

«Второй день в лагере начали с разговора о пожарной безопасности. После обеда – долгожданная прогулка. Мальчики играли в футбол, девочки взяли цветные мелки и превратили серый асфальт в радужную галерею. Потом все вместе с вожатыми играли в подвижные игры «Вышибалы», «Айболит», «Третий лишний» и догонялки», – рассказали в пресс-службе.