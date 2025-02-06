670 подмосковных предпринимателей за год получили 2,4 млрд рублей субсидий

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Предприниматели Московской области в течение 2024 года получили около 2,4 млрд рублей в виде субсидий. Деньги пойдут на развитие бизнеса по франшизе, выход на маркетплейсы, покупку и лизинг оборудования, сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«Сумма поддержки отличалась в зависимости от программы. Всего в прошлом году получателями разных видов субсидий стали более 670 предпринимателей региона. Общая сумма субсидий составила почти 2,4 млрд рублей», – рассказала Зиновьева.В подмосковном Мининвесте напомнили, что уже стартовал приём заявок на получение субсидий в рамках программ «Маркетплейсы» и «Франшизы». Он продлится до конца мая.
Узнать о мерах поддержки, а также подать заявку можно на инвестиционном портале Подмосковья.
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Лора Луганская