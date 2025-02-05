Подмосковная компания расширит производство электрооборудования за 800 млн рублей

Фото: пресс-службе компании «ЭнергоПром-Альянс»
Компания «ЭнергоПром-Альянс» расширит производство электрооборудования в городском округе Подольск. Финансовую поддержку окажет Фонд развития промышленности Московской области, сообщили в пресс-службе Мининвеста региона.
Фонд уже одобрил предприятию выдачу льготного займа.
Электрооборудование успешно эксплуатируют на самых разных инфраструктурных и промышленных объектах.
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«ЭнергоПром-Альянс» вложит в запуск производства электротехнического оборудования почти 795 млн рублей. 100 млн из них компания получит в рамках региональной господдержки проекта в подмосковном ФРП. Запустить серийное производство планируют в этом году», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.Она добавила, что реализация проекта позволит создать более 130 рабочих мест. Компания запустит производство силовых трансформаторов с сухой изоляцией и локализует производство комплектных распределительных устройств с элегазовой изоляцией. Мощность нового производства превысит 700 единиц оборудования в год.
Электрооборудование успешно эксплуатируют на самых разных инфраструктурных и промышленных объектах.
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Лора Луганская