Программа «100% Подмосковье» получила товарный знак

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Логотип программы «100% Подмосковье» зарегистрировали как товарный знак, сообщается на сайте Роспатента. Теперь входящие в реестр предприниматели смогут использовать его как дополнительную маркировку, пояснили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
«Благодаря участию в программе предприниматели могут бесплатно продвигать свои бренды на выставках-ярмарках, размещать информацию на инвестпортале Московской области, получать информационную поддержку и другие услуги по популяризации бренда. Помимо этого, участники реестра получат дополнительные баллы при участии в конкурсе на получение субсидий», – говорится в сообщении.Участниками программы могут стать индивидуальные предприниматели и юрлица, которые производят продукцию или создают объекты интеллектуальной собственности в Подмосковье.
Узнать подробнее о программе поддержки предпринимателей Московской области можно на инвестпортале региона.
Подмосковных производителей можно найти на интерактивной карте.
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Лора Луганская