Компания «Аравия» запустила в Подмосковье завод импортозамещающей косметики

Компания «Аравия» ввела в эксплуатацию завод косметической продукции в городском округе Протвино. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
«Инвестиции в строительство и оснащение первой очереди производственного комплекса площадью более 9 тысяч кв. м. составили 700 млн рублей. В ближайшее время инвестор приступит к строительству второй очереди. После ввода в эксплуатацию всего комплекса на предприятии создадут около 200 новых рабочих мест», – поделилась планами зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.Земельный участок под проект компания получила по региональной программе импортозамещения «Земля за 1 рубль». Завод оснащён современным оборудованием, которое позволяет производить все виды уходовой косметики – кремы, сыворотки, маски, скрабы, шампуни, гели, а также декоративную косметику.
«Сегодня мы производим более 600 наименований косметики, в том числе импортозамещающие. В первую очередь, это продукция для профессионального использования в салонах красоты, которую ранее ввозили из европейских стран. С запуском нового завода мы сможем нарастить производственные мощности на 40% и ежегодно выпускать до 28 млн единиц косметических средств», – рассказал директор компании «Аравия» Олег Востриков.По данным министерства, продукция «Аравии» продаётся во всех странах СНГ.
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