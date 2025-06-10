675 млрд руб. из бюджета Подмосковья в 2024 году направили на социальную сферу

10 июня 2025, 19:43

оригинал Фото: пресс-служба Мособлдумы

Социально значимые расходы по традиции составили более половины всех расходов бюджета Подмосковья в прошлом году. Такие данные привёл министр экономики и финансов региона Дмитрий Прянчиков на публичных слушаниях по проекту закона «Об исполнении бюджета Московской области за 2024 год» в Мособлдуме.







«В целом на здравоохранение, образование, социальную политику, культуру и спорт, строительство и капремонт социальных объектов было направлено 675 млрд рублей. Это на 91 млрд рублей или 16% больше, чем в 2023 году», – отметил Прянчиков.