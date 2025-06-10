675 млрд руб. из бюджета Подмосковья в 2024 году направили на социальную сферу
Социально значимые расходы по традиции составили более половины всех расходов бюджета Подмосковья в прошлом году. Такие данные привёл министр экономики и финансов региона Дмитрий Прянчиков на публичных слушаниях по проекту закона «Об исполнении бюджета Московской области за 2024 год» в Мособлдуме.
«В целом на здравоохранение, образование, социальную политику, культуру и спорт, строительство и капремонт социальных объектов было направлено 675 млрд рублей. Это на 91 млрд рублей или 16% больше, чем в 2023 году», – отметил Прянчиков.Самый большой объём финансирования – 226 млрд рублей – направлен на деятельность более 1,6 тыс. учреждений. На строительство и капремонт объектов социальной инфраструктуры ушло 146 млрд рублей. Были профинансированы соответствующие работы на 380 объектах.
В 2024 году в полном объёме были профинансированы все меры социальной поддержки для более чем 2,5 млн жителей Подмосковья. В их числе – новые виды социальной помощи. Это компенсация за аренду жилья учителям и работникам учреждений социального обслуживания, выплаты многодетным семьям вместо предоставления земли, выплаты выпускникам образовательных организаций, которые устроились работать в учреждения социального обслуживания.