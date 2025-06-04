Поздравления к юбилею получили около 25 тысяч подмосковных долгожителей
Жители Московской области получают к 80-летию подарки от губернатора региона, с начала текущего года такие подарки вручили почти 25 тысячам человек. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства социального развития.
«В этом году юбилеи отметили почти 25 тысяч жителей Московской области, достигших почтенного возраста. Каждому юбиляру мы вручаем памятные подарки от имени губернатора Подмосковья», — цитируются в сообщении слова главы Минсоцразвития региона Андрея Кирюхина.На 80-летие юбилярам вручают жостовский поднос. Женщины, празднующие 90-летие, получают в дополнение к основному подарку павловопосадский шерстяной платок, а мужчины 95 лет и старше — шуйский плед.
Кроме того, людям, дожившим до 100 лет, дополнительно выплачивают по 5 тысяч рублей.