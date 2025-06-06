Федеральный этап ярмарки трудоустройства пройдёт на четырёх площадках Подмосковья
Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства пройдёт в Подмосковье 25-27 июня на четырёх основных площадках. Об этом сообщили в пресс-службе Минсоцразвития Московской области.
«Ярмарка трудоустройства проводится третий год и показала свою эффективность. Региональный этап объединил более 6 тыс. жителей, 1,3 тыс. из которых получили предложения о работе. Посетители могут не только ознакомиться с актуальной ситуацией на рынке труда, но и получить консультации специалистов Кадрового центра региона, принять участие в мастер-классах, тренингах, лекциях на тему занятости», – рассказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства стартует 25 июня в Химках. Площадкой станет ТЦ «МЕГА Химки». 26 июня состоится онлайн-ярмарка. 27 июня мероприятие пройдёт в Концертном зале администрации Подольска и в офисе Кадрового центра Подмосковья в Ногинске. Более 100 работодателей региона предложат свыше 1,3 тыс. рабочих мест по разным направлениям.
Подробнее о площадках, на которых в регионе пройдёт федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» можно узнать по ссылке или в соцсетях Кадрового центра Подмосковья.