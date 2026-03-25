7000 девятиклассников Подмосковья собрало тренировочное тестирование по русскому
7000 учеников девятых классов Московской области приняли участие в региональном тренировочном тестировании по русскому языку. Оно состоялось в формате основного государственного экзамена, сообщили в пресс-службе Минобразования Подмосковья.
Целью тестирования были диагностика уровня готовности учащихся к сдаче ОГЭ, а также отработка организационных и технологических процедур экзамена, в том числе правил заполнения бланков. Задания контрольных измерительных материалов были разработаны в соответствии с форматом ОГЭ 2026 года. На выполнение работы участникам отвели 3 часа 55 минут.
Как отметили в ведомстве, результаты тестирования будут доступны 1 апреля. Учителя смогут определить зоны риска и отработать выявленные пробелы до начала экзаменов.
Читайте также: