В математических классах Подмосковья завершился цикл диагностических работ
Более 14 000 десятиклассников 498 подмосковных школ 24 марта приняли участие в региональной диагностической работе по математике углублённого уровня. Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.
Работа состояла из восьми заданий от базового до высокого уровней сложности.
«Она позволила оценить учащимся уровень владения предметом. Задания охватывали такие пройденные темы, как числа и вычисления, уравнения и неравенства, тригонометрию, стереометрию, теорию вероятностей и статистику. Диагностическую работу выполняли в электронном формате. На неё отводилось 90 минут», – рассказали в ведомстве.Эта работа завершила цикл диагностических мероприятий, которые ранее проводили для учащихся 5, 7 и 8 классов в школах, включённых в реестр математических классов региона.