В математических классах Подмосковья завершился цикл диагностических работ

24 марта 2026, 21:12

оригинал Фото: пресс-служба Минобразования МО

Более 14 000 десятиклассников 498 подмосковных школ 24 марта приняли участие в региональной диагностической работе по математике углублённого уровня. Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.





Работа состояла из восьми заданий от базового до высокого уровней сложности.

«Она позволила оценить учащимся уровень владения предметом. Задания охватывали такие пройденные темы, как числа и вычисления, уравнения и неравенства, тригонометрию, стереометрию, теорию вероятностей и статистику. Диагностическую работу выполняли в электронном формате. На неё отводилось 90 минут», – рассказали в ведомстве.