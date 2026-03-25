7000 подмосковных студентов участвовали в мероприятиях ко Дню работника культуры

7000 подмосковных студентов участвовали в мероприятиях ко Дню работника культуры25 марта, в День работника культуры, советники директоров по воспитанию вместе со студентами профильных учреждений среднего профессионального образования посмотрели и обсудили фильмы о деятелях искусства и культуры. Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.
В рамках киноклуба «Культура в кадре» они затронули вопрос о том, достоверно ли в этих картинах представлена информация.
«В ходе онлайн-акции «Культурный слой» студенты создали публикации и ВК-клипы о культурном наследии малой родины. В них отражены уникальные особенности края: музыкальные, хореографические и театральные произведения, самобытные ремёсла, истории земляков из числа деятелей культуры», – рассказали в министерстве.«Навигаторы детства» организовали профориентационный проект «Культурный маршрут» для школьников 7-9 классов. Студенты профильных специальностей рассказали школьникам о своей учёбе, особенностях профессии, трудоустройства в регионе.
По данным министерства, всего в мероприятиях по случаю Дня работника культуры участвовали более 7000 студентов.