Глава Раменского Малышев наградил лучших деятелей культуры округа

25 марта 2026, 19:04

Фото: Раменский медиацентр

Глава Раменского муниципального округа Эдуард Малышев вручил награды талантливым и преданным своему делу специалистам сферы культуры. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.





Признания были удостоены те, кто ежедневно делает жизнь ярче и насыщеннее. Каждый из награждённых вносит неоценимый вклад в развитие культурной жизни округа – организует яркие мероприятия, раскрывает таланты, сохраняет традиции, создаёт атмосферу творчества.

«От всей души благодарю вас за профессионализм, преданность профессии и любовь к своему делу! Благодаря вам Раменский округ становится ещё более привлекательным и духовно богатым местом для жизни. Пусть ваша работа и дальше приносит радость людям, а новые проекты и идеи находят поддержку и воплощение», – сказал Малышев.