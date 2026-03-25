В Подмосковье отремонтируют 16 учреждений культуры

25 марта 2026, 11:00

оригинал Фото: медиасток.рф

16 домов культуры и школ искусств планируется отремонтировать в Московской области в текущем году по Народной программе партии «Единая Россия». Сообщение об этом пресс-служба Мособлдумы разместила на официальном канале регионального парламента в мессенджере МАХ.





Народная программа формируются по наказам избирателей, поэтому в план ремонта вошли те объекты, которые назвали жители.





«Всего по Народной программе за последние пять лет в регионе капитально отремонтировали 29 учреждений культуры. На этот год запланированы ещё 16 — десять ДК и шесть школ искусства и музыкальных школ», — рассказал спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.