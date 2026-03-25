В Павловском Посаде поздравили и наградили работников культуры
В ДК «Павлово-Покровский» в День работника культуры чествовали тех, кто каждый день дарит красоту, вдохновение и живые эмоции. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Павлово-Посадского городского округа.
Депутат Мособлдумы Линара Самединова лично поздравила и поблагодарила творцов.
«Мы собрались сказать спасибо нашим героям – людям искусства, хранителям традиций, тем, кто делает жизнь округа ярче и духовно богаче», – отметила замглавы муниципалитета Светлана Аргунова.Как отметили в администрации, модернизация отрасли позволяет создавать современные условия для творчества, обновлять материально-техническую базу и делать культуру доступнее для каждого жителя.
«Ваш труд – не просто профессия. Это сердце нашего народа, его память и его будущее. Вы лелеете традиции, открываете новые таланты, создаёте события, которые объединяют поколения. Мы гордимся тем, что в наших учреждениях культуры работают такие преданные, творческие и душевные люди! Пусть ваше вдохновение никогда не иссякает, а благодарные зрители и слушатели всегда согревают вас аплодисментами», – сказал глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семёнов.Он поблагодарил работников культуры за каждый концерт, выставку, спектакль и пожелал творить, дерзать и украшать мира.
Подарком для всех стало выступление уникального коллектива «Рок-балалайка» Государственного академического оркестра солистов «Русские узоры».