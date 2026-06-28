В Люберцах 500 спортсменов борются за звание лучших стрелков России

28 июня 2026, 16:48

Фото: Наталья Лымарь

В Люберцах завершается первенство России по практической стрельбе из пневматического оружия. Об этом сообщает ГАУ АИС «Подмосковье».







Турнир проходит во Дворце спорта «Триумф» и объединил как профессионалов, так и любителей. Всего в нем участвуют более 450 человек из 30 регионов страны, 50 из них — из Московской области.



Среди участников — Марина Цыганова из Санкт-Петербурга, которая взяла в руки пистолет всего шесть дней назад. Она приехала поддержать 12-летнюю дочь Асю, которая занимается стрельбой уже два года и выполнила норматив первого юношеского разряда.



Сама петербурженка призналась, что раньше нервничала, глядя на выступления ребенка, а теперь сосредоточилась на собственных результатах. По ее словам, спорт положительно влияет на учебу дочери — школьница быстрее делает уроки, чтобы успеть на тренировку.



Главный судья первенства Дмитрий Хомулло отметил, что Люберцы встретили гостей солнцем и комфортными условиями. Ранее здесь состоялся чемпионат Московской области по пневматической стрельбе, а после начались соревнования всероссийского уровня.