В Люберцах открыли Летний парк после реконструкции

28 июня 2026, 13:02

Фото: Наталья Лымарь

Летний парк открылся в поселке Малаховка городского округа Люберцы после реконструкции. Об этом сообщает ГАУ АИС «Подмосковье».







Это место отдыха обрело популярность в Подмосковье еще в XIX веке. А главной точкой притяжения здесь всегда был Малаховский театр. Теперь его здание восстановили по историческим эскизам после пожара 1999 года.



На передвижной выставке под открытым небом сотрудник Люберецкого музейно-выставочного комплекса Дарья Давыдова рассказала, какие известные люди связаны с этими подмостками. Так, когда театр только начали строить, оперный певец Федор Шаляпин проспорил строителям шампанское. Позже здесь дебютировала актриса Фаина Раневская.



Жительница Малаховки Людмила Третьякова вспомнила, что два года реконструкции местные волновались за судьбу парка, но результат превзошел их ожидания. Специалисты разбили газоны, сохранили все зеленые насаждения и высадили новые. Они также увеличили площадь детской площадки, установили новое оборудование, организовали спортивную зону для волейбола, мини-футбола и настольного тенниса. А зимой площадка сможет использоваться как каток. Рядом поставили тренажеры и скейт-зону для подростков.



Выпускники школ предложили завести новую традицию — проводить ежегодный бал на сцене Летнего театра. Глава Люберец Владимир Волков назвал открытие парка восстановлением культурного кода городского округа. Директор Мособлпарка Ксения Васильева Высоко оценила совместную работу строителей, жителей и администрации.



Первый день стал настоящим праздником: прошли театрализованные представления, поэтические чтения, выступления театра оперетты, мастер-классы, шоу мыльных пузырей и выступления цирковых артистов.