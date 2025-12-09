74% жителей Московской области в целом довольны сегодняшней жизнью
Без малого три четверти жителей Подмосковья полностью или скорее довольны жизнью. Таковы данные исследований агентства MAGRAM MR.
Участников опроса спрашивали: «Если говорить в целом, вы довольны или недовольны своей сегодняшней жизнью и в какой степени?».
Как выяснилось, самый высокий уровень удовлетворённости – среди молодых людей в возрасте от 18 до 34 лет. Он составляет 81%.
Исследование проводили комбинированным методом путём онлайн-опроса и телефонного опроса среди 1200 жителей Подмосковья в возрасте 18 лет и старше. Опросы проходили с 27 по 29 мая текущего года.
MAGRAM MR – независимое исследовательское агентство полного цикла, созданное в 1997 году. Оно проводит маркетинговые и социологические исследования любой сложности на рынках B2B и B2C в России и за рубежом.
Читайте также: