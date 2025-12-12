Подмосковье вошло в число регионов-лидеров экологического рейтинга 2025 года
Шесть регионов России стали лидерами экологического рейтинга по итогам уходящего года.
Второе место заняла Московская область, сообщил председатель думского комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин.
«Лидерами рейтинга стали шесть регионов. Это Липецкая, Московская, Челябинская области, Чеченская и Карачаево-Черкесская Республика, а также Ингушетия. Они добились большинства показателей по федеральному проекту «Экологическое благополучие», и граждане позитивно оценивают достигнутые результаты», – сказал Кобылкин на пресс-конференции в ТАСС.Экологический рейтинг комплексно оценивает достижение результатов по улучшению качества окружающей среды в регионах, а также удовлетворённость их жителей этой работой.