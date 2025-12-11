Достижения.рф

Объявлены лучшие организации туриндустрии Московской области

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В Красногорске торжественно объявили результаты конкурса «Лучшая организация туристской индустрии в Московской области 2025» и наградили победителей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Подмосковья.



В этом году участников оценивали в девяти номинациях. Семь из них были предназначены для отелей, две – для туристических компаний. В конкурсе участвовали как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели, занимающиеся туристической деятельностью в Подмосковье не менее года.

Полный список победителей и лауреатов конкурса можно найти по ссылке.




Лора Луганская

