Объявлены лучшие организации туриндустрии Московской области

11 декабря 2025, 21:15

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В Красногорске торжественно объявили результаты конкурса «Лучшая организация туристской индустрии в Московской области 2025» и наградили победителей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Подмосковья.