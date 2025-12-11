Два подмосковных продукта вошли в топ-10 рейтинга 50 Best Tastes of Russia
Несколько производимых в Подмосковье продуктов стали лучшими в 2025 году по версии рейтинга 50 Best Tastes of Russia. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
В первую десятку рейтинга вошли «Коломенская пастила» Музея истории со вкусом и «Истринская сыроварня Олега Сироты», которые активно развивают в регионе гастрономический туризм.
Коломенская пастила – русское лакомство, воссозданное по историческим рецептам. Её производят по уникальной исторической технологии из натуральных ингредиентов – кислых яблок, белка, мёда и патоки. Упаковку создают вручную по традициям XIX века.
«Мы не кондитеры в обычном понимании, а музейные исследователи и реконструкторы. Наша пастила – это вкус истории, собранный по крупицам из архивов, музейных коллекций и старинных книг», – рассказала основатель проекта Наталья Никитина.Ранее продукт уже был включён в топ-10 «Вкусов России» по версии конкурса Министерства сельского хозяйства страны, а музей «Коломенская пастила» попал в топ-5 объектов гастротуризма страны.
На «Истринской сыроварне Олега Сироты» каждый август проходит большой гастрономический фестиваль с участием сотен фермерских хозяйств и десятков тысяч любителей натуральных продуктов.
Рейтинг 50 Best Tastes of Russia в этом году формировался путём голосования 500 ведущих экспертов – шеф-поваров, рестораторов, отельеров и предпринимателей. В списке представлены крупнейшие агрохолдинги, сыроварни, рыбопромышленные компании и локальные производства, задающие рыночные тренды.