Два подмосковных продукта вошли в топ-10 рейтинга 50 Best Tastes of Russia

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Несколько производимых в Подмосковье продуктов стали лучшими в 2025 году по версии рейтинга 50 Best Tastes of Russia. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.



В первую десятку рейтинга вошли «Коломенская пастила» Музея истории со вкусом и «Истринская сыроварня Олега Сироты», которые активно развивают в регионе гастрономический туризм.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Коломенская пастила – русское лакомство, воссозданное по историческим рецептам. Её производят по уникальной исторической технологии из натуральных ингредиентов – кислых яблок, белка, мёда и патоки. Упаковку создают вручную по традициям XIX века.
«Мы не кондитеры в обычном понимании, а музейные исследователи и реконструкторы. Наша пастила – это вкус истории, собранный по крупицам из архивов, музейных коллекций и старинных книг», – рассказала основатель проекта Наталья Никитина.
Ранее продукт уже был включён в топ-10 «Вкусов России» по версии конкурса Министерства сельского хозяйства страны, а музей «Коломенская пастила» попал в топ-5 объектов гастротуризма страны.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

На «Истринской сыроварне Олега Сироты» каждый август проходит большой гастрономический фестиваль с участием сотен фермерских хозяйств и десятков тысяч любителей натуральных продуктов.

Рейтинг 50 Best Tastes of Russia в этом году формировался путём голосования 500 ведущих экспертов – шеф-поваров, рестораторов, отельеров и предпринимателей. В списке представлены крупнейшие агрохолдинги, сыроварни, рыбопромышленные компании и локальные производства, задающие рыночные тренды.
Лора Луганская

