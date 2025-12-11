Два подмосковных продукта вошли в топ-10 рейтинга 50 Best Tastes of Russia

11 декабря 2025, 17:40

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Несколько производимых в Подмосковье продуктов стали лучшими в 2025 году по версии рейтинга 50 Best Tastes of Russia. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.





В первую десятку рейтинга вошли «Коломенская пастила» Музея истории со вкусом и «Истринская сыроварня Олега Сироты», которые активно развивают в регионе гастрономический туризм.



Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Коломенская пастила – русское лакомство, воссозданное по историческим рецептам. Её производят по уникальной исторической технологии из натуральных ингредиентов – кислых яблок, белка, мёда и патоки. Упаковку создают вручную по традициям XIX века.

«Мы не кондитеры в обычном понимании, а музейные исследователи и реконструкторы. Наша пастила – это вкус истории, собранный по крупицам из архивов, музейных коллекций и старинных книг», – рассказала основатель проекта Наталья Никитина.