75 маршрутов автобусов до подмосковных храмов продлят работу до 3 часов ночи

Общие собрания собственников жилья в Московской области переводят в онлайн-формат: теперь для принятия важных решений, касающихся своего многоквартирного дома, можно проводить не очные встречи, а заочные голосования, удобной площадкой для таких голосований является государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства ГИС ЖКХ, сообщает пресс-служба Минстроя РФ.