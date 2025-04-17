75 маршрутов автобусов до подмосковных храмов продлят работу до 3 часов ночи

Фото: пресс-служба Минтранса МО
В пасхальную ночь на 20 апреля изменится режим работы 75 маршрутов Мострансавто. Она будет продлена до 3 часов, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«На Пасху время работы 75 автобусных маршрутов Мострансавто, следующих до храмов и церквей региона, продлят до 3 часов ночи, чтобы жители и гости Подмосковья смогли добраться домой после богослужений. А на ряде особо популярных маршрутов увеличат количество транспортных средств», – пояснил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.Перечень этих 75 маршрутов можно найти на сайте ведомства.
В областном Минтрансе напомнили, что пассажиры могут оплатить проезд в автобусах банковской картой, транспортной картой «Стрелка» всех видов и «Тройка», а также воспользоваться социальными картами.
Читайте также:
На дорогах Подмосковья установили около 2 тыс. знаков направления поворота
Путепровод в Апрелевке откроют в третьем квартале 2025 года
В Подмосковье в этом году отремонтируют более 1,5 тыс. дорог
Лора Луганская