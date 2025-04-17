Путепровод в Апрелевке откроют в третьем квартале 2025 года

Строительство путепровода над МЦД-4 ведётся в городе Апрелевка Наро-Фоминского округа, завершить работы и открыть движение планируется в третьем квартале текущего года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Сейчас на объект начали поставлять несъёмную опалубку. Блоки несъёмной опалубки будут использоваться для устройства монолитной плиты проезжей части пролётного строения. Всего будет смонтировано около 2 тысяч квадратных метров опалубки. Продолжается также подготовка к монолитным работам по подпорным стенам со стороны улиц Самохина и Апрелевской», — отметил глава областного Минтранса Марат Сибатулин.Длина транспортной развязки составит более одного километра, в том числе на путепровод придётся около 272 метров.
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