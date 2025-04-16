В Подмосковье в этом году отремонтируют более 1,5 тыс. дорог

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Свыше полутора тысяч дорог отремонтируют в Московской области в 2025 году, ремонтный сезон стартовал в понедельник, 14 апреля. Об этом доложил на совещании губернатора региона Андрея Воробьёва с главами областных министерств, ведомств и округов министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Марат Сибатулин.
«С понедельника с учётом наступления благоприятных температур мы приступили к ремонту дорог. В этом году у нас запланировано отремонтировать 1502 дороги общей протяжённостью 1526 километров. Все контракты на работы уже заключены как по муниципальной, так и по региональной дорожной сети», — сказал Марат Сибатулин.Он также сообщил, что весенняя уборка дорог Московской области завершена на 82%. Центральные дороги региона должны быть приведены в порядок до конца апреля, а уборку всей дорожной сети планируется завершить к 15 мая.
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Лев Каштанов