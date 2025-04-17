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На дорогах Подмосковья установили около 2 тыс. знаков направления поворота

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Фото: пресс-служба МТДИ МО

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Около двух тысяч знаков направления поворота — шевронов — установили на региональных дрогах в десяти округах Московской области специалисты Мосавтодора с конца марта текущего года, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Установлено уже порядка 2 тысяч шевронов более чем на 100 участках региональных дорог в десяти округах. Наибольший объём работ проделан в Дмитровском, Талдомском и Павлово-Посадском округах», — сказал глава областного Минтранса Марат Сибатулин.
Он добавил, что до конца года знаки направления поворота планируется разместить ещё около 8 тысяч знаков направления поворота на 500 участках дорог. Шевроны обустраивают на крутых виражах и поворотах с радиусом меньше 30 градусов.

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#подмосковье
В Подмосковье отремонтируют более 1,8 тыс. подстанций и около 1,1 тыс. км ЛЭП
17 апреля 2025, 13:46

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Специалисты компаний «Россети Московский регион» и «Мособлэнерго» отремонтируют в текущем году в Московской области 1839 распределительных и трансформаторных подстанций и 1123 километра воздушных и кабельных линий электропередачи, сообщает пресс-служба подмосковного министерства энергетики.
«В рамках капитального ремонта на подстанциях полностью заменят оборудование и обновят здания — кровли, фасады, защитные козырьки, а также установят новые двери и ворота. При ремонте кабельных ЛЭП будут заменены участки, которые выработали свой ресурс, а при ремонте воздушных ЛЭП неизолированные провода заменят на самонесущий изолированный провод (СИП)», — говорится в сообщении.
Кроме того, в 2025 году в Подмосковье расчистят от кустарника и деревьев 2440 гектаров охранных зон вдоль ЛЭП.

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В Подмосковье водитель похитил товары для маркетплейса на 270 тысяч рублей
17 апреля 2025, 13:16

Фото: istockphoto.com/Rawf8

Мужчину, подозреваемого в хищении товаров, предназначенных для продажи через один из маркетплейсов, задержали полицейские Ленинского городского округа, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«По подозрению в совершении этого преступления задержан уроженец одной из среднеазиатских республик. По данным следствия, знакомый задержанного, который работал водителем у индивидуального предпринимателя, попросил подменить его с подвозом товаров. Злоумышленник согласился, но при этом похищал часть перевозимых товаров и сдавал их в ломбард, а деньги тратил на личные нужды. Ущерб от краж составил более 270 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
Против задержанного завели уголовное дело и оставили под стражей до суда. Часть похищенных товаров была изъята, их вернут законному владельцу.

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Дмитровскому округу передали три школьных автобуса
17 апреля 2025, 12:57

Фото: пресс-служба Минимущества МО

Три автобуса для подвоза в школы детей, проживающих в отдалённых населённых пунктах, передали в собственность Дмитровского муниципального округа, сообщает пресс-служба Минимущества Московской области.
«Муниципалитета получил Gazelle Next на 22 места и два ПАЗа на 31 место. На этих автобусах планируется возить детей, обучающихся в Орудьевской средней общеобразовательной школе, Деденёвской средней общеобразовательной школе им. Н.К. Крупской и в Синьковской средней общеобразовательной школе №2», — говорится в сообщении.
В частности, к школе в селе Орудьево на новом автобусе будут возить 19 учеников из населённых пунктов Непейно, Княжево и Жуковка, в Деденёвскую школу — 30 ребят из деревни Целеево и ЖК «Пятиречье», а в Синьковскую школу на автобусе будут доезжать 32 ученика, проживающих в населённых пунктах Арбузово, Поповское и Нестерово.

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#школьники
#дмитровский городской округ
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Для 28 школ искусства Подмосковья закупят музыкальные инструменты и оборудование
17 апреля 2025, 12:34

Фото: пресс-служба правительства МО

Детские школы искусства Московской области оснастят новыми музыкальными инструментами, учебными материалами и оборудованием, в этом году закупки проведут для 28 учебных заведений, сообщает пресс-служба правительства Подмосковья.
«В Московской области мы уделяем большое внимание детским школам искусств. Стараемся не только ремонтировать здания, но и приобретать современное оборудование, инструменты, учебные пособия, чтобы талантливые ребята ни в чем не нуждались. План на этот год – оснастить 28 ДШИ», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Он подчеркнул, что новые инструменты и оборудование должны получить школы искусств, расположенные не только в больших городах, но и в малых населённых пунктах.

Для подмосковных детских школ искусств закупят клавишные, струнные, ударные, духовые, а также народные музыкальные инструменты, световое и звуковое оборудование, ноутбуки, принтеры, интерактивные доски, мебель, ноты, художественные альбомы и учебники.

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В цифровых зонах МФЦ Подмосковья появился сервис «СИМ-карты»
17 апреля 2025, 12:01

Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

Сервис, позволяющий проверить, сколько СИМ-карт зарегистрировано на человека, появился в цифровых зонах подмосковных офисов «Мои документы», эта услуга помогает пресечь нелегальный оборот номеров, которые используются для оформления кредитов на третьих лиц, мошеннических звонков, СМС-рассылок и регистраций на запрещённых сайтах, сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.
«Посмотреть, сколько абонентских номеров зарегистрировано на вас и у каких мобильных операторов, можно в личном кабинете на портале «Госуслуги». А специалисты цифровых зон МФЦ помогут воспользоваться услугами сервиса «СИМ-карты» быстро и безопасно», — сказала директор ГКУ МО «МО МФЦ» Галина Варганова.
В России введён лимит СИМ-карт на одного пользователя — не более 20 для граждан РФ и не более десяти — для иностранцев. Если лимит превышен, лишние номера нужно заблокировать. Россияне должны это сделать до 1 ноября текущего года, а иностранцы 1 до 1 июля.

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