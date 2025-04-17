На дорогах Подмосковья установили около 2 тыс. знаков направления поворота

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Около двух тысяч знаков направления поворота — шевронов — установили на региональных дрогах в десяти округах Московской области специалисты Мосавтодора с конца марта текущего года, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Установлено уже порядка 2 тысяч шевронов более чем на 100 участках региональных дорог в десяти округах. Наибольший объём работ проделан в Дмитровском, Талдомском и Павлово-Посадском округах», — сказал глава областного Минтранса Марат Сибатулин.Он добавил, что до конца года знаки направления поворота планируется разместить ещё около 8 тысяч знаков направления поворота на 500 участках дорог. Шевроны обустраивают на крутых виражах и поворотах с радиусом меньше 30 градусов.
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Лев Каштанов