7,5 тонн гуманитарного груза отправили нашим бойцам подмосковные советы МКД

оригинал Фото: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Члены Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области совместно с благотворительным фондом «Башня» и Солнечногорским отделением «Боевое братство» отправили из Реутова очередную партию гуманитарного груза в зону СВО. Об этом сообщили в Минчистоты Московской области.



В посылках бойцам отправили всё необходимое:

  • оборудование для выполнения боевых задач,
  • предметы быта и личной гигиены,
  • медикаменты,
  • продукты длительного хранения.
А еще волонтеры доставят технику, одежду, продукты, сладкие подарки к Новому году и праздничные поздравления. Для военнослужащих передали ГАЗЕЛЬ, специально оборудованную для работы на фронте.
Фото: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
«Благодарим всех неравнодушных людей, которые помогли нам собрать груз. Ваша помощь сделала эту почётную миссию возможной. С самого начала специальной военной операции мы вносим вклад в поддержку наших военнослужащих. Вместе с коллегами жилищные активисты регулярно участвуют в гуманитарных миссиях. Кроме того, мы активно поддерживаем не только самих бойцов, но и их семьи, оставшиеся без надежного плеча», — сказала председатель Ассоциации председателей советов МКД Московской области Олеся Тыщенко.
Предновогодний гуманитарный конвой отправили пятью машина — более чем 7,5 тонн груза. Посылки доставят в 15 подразделений в Запорожье, Курской, Белгородской, Луганской, Донецкой, Харьковской, Сумской и Херсонской областях.
Ирина Паршина

