7,5 тонн гуманитарного груза отправили нашим бойцам подмосковные советы МКД
Члены Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области совместно с благотворительным фондом «Башня» и Солнечногорским отделением «Боевое братство» отправили из Реутова очередную партию гуманитарного груза в зону СВО. Об этом сообщили в Минчистоты Московской области.
В посылках бойцам отправили всё необходимое:
- оборудование для выполнения боевых задач,
- предметы быта и личной гигиены,
- медикаменты,
- продукты длительного хранения.
«Благодарим всех неравнодушных людей, которые помогли нам собрать груз. Ваша помощь сделала эту почётную миссию возможной. С самого начала специальной военной операции мы вносим вклад в поддержку наших военнослужащих. Вместе с коллегами жилищные активисты регулярно участвуют в гуманитарных миссиях. Кроме того, мы активно поддерживаем не только самих бойцов, но и их семьи, оставшиеся без надежного плеча», — сказала председатель Ассоциации председателей советов МКД Московской области Олеся Тыщенко.Предновогодний гуманитарный конвой отправили пятью машина — более чем 7,5 тонн груза. Посылки доставят в 15 подразделений в Запорожье, Курской, Белгородской, Луганской, Донецкой, Харьковской, Сумской и Херсонской областях.