Более 140 тыс. м³ отходов с территорий Подмосковья вывезли на переработку

17 декабря 2025, 12:57

оригинал Фото: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Каширский регоператор по обращению с ТКО за прошедшую неделю вывез на переработку свыше 143 тыс. м³ отходов с территорий Каширского кластера. В зону обслуживания входят Дзержинский, Домодедово, Зарайск, Кашира, Коломна, Котельники, Ленинский, Луховицы, Лыткарино, Серебряные Пруды, Ступино, Подольск, Серпухов и Чехов. Об этом сообщили в Минчистоты Московской области.