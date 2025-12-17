Более 140 тыс. м³ отходов с территорий Подмосковья вывезли на переработку
Каширский регоператор по обращению с ТКО за прошедшую неделю вывез на переработку свыше 143 тыс. м³ отходов с территорий Каширского кластера. В зону обслуживания входят Дзержинский, Домодедово, Зарайск, Кашира, Коломна, Котельники, Ленинский, Луховицы, Лыткарино, Серебряные Пруды, Ступино, Подольск, Серпухов и Чехов. Об этом сообщили в Минчистоты Московской области.
Из общего объёма: более 112 000 м³ составили твёрдые коммунальные отходы, более 5 700 м³ — отходы от раздельного сбора, около 22 000 м³ — крупногабаритные предметы, более 700 м³ — отходы с уборки территорий и около 2 000 м³ — мусор с несанкционированных свалок.
Регоператор напоминает: крупногабаритные отходы — мебель, бытовая техника, сантехника и строительный мусор — нужно сдавать на специально оборудованных контейнерных площадках для безопасной утилизации.
По вопросам вывоза отходов жители могут обращаться в офисы регоператоров.
